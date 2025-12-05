В деле экс-замглавы департамента Минтранса появилось восемь новых фигурантов

Следователь обратился в суд с ходатайством, говорится в материалах дела

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Восемь новых фигурантов появилось в уголовном деле о превышении должностных полномочий бывшего заместителя начальника департамента Минтранса России Владимира Луговенко. Это отмечается в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В рамках производства по уголовному делу в отношении Луговенко В. В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 33, п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ, а также в отношении еще восьми обвиняемых. Следователь с согласия соответствующего руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством", - отмечается в одном из документов.

Из картотеки Мещанского суда Москвы следует, что Луговенко был заключен под стражу 7 мая. В октябре ему продлили срок ареста до 6 января 2026 года. 17 мая также сообщалось о возможных новых задержаниях в рамках уголовного дела чиновника.

При содействии Луговенко было обеспечено участие юридических лиц в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в регионах России, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило извлечь незаконный доход на сумму свыше 700 млн рублей.