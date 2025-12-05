Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-зампреду правительства Мордовии

Заседание назначено на 11 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Мордовии 11 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции экс-зампреду правительства Мордовии Владимиру Сидорову по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

"Стороны обжаловали решение суда первой инстанции. Дело рассмотрит Верховный суд Мордовии, дата рассмотрения назначена на 11 декабря", - сказали в пресс-службе.

9 сентября Ленинский районный суд Саранска прекратил дело бывшего чиновника в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Суд взыскал с Сидорова более 297 млн рублей.

Сидорова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он причинил ущерб региональному бюджету в 333 млн рублей. Суд установил, что с декабря 2012 года по апрель 2015 года Сидоров совершил хищение сельскохозяйственной техники, аммиачной селитры, крупного рогатого скота и денег в виде заведомо невозвратных займов в особо крупном размере, причинив Мордовии имущественный вред на общую сумму более 333,4 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства экс-чиновник вину не признал. Поскольку на момент принятия решения предусмотренный УК РФ десятилетний срок давности уголовного преследования в отношении Сидорова истек, суд прекратил дело.