На Камчатке уровень сейсмичности снизился до среднего

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 13 ощутимых афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали снижение уровня сейсмичности на Камчатке до фонового среднего. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 03 декабря 2025 года) - фоновый средний", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 28 ноября, уровень сейсмичности оценивался как фоновый повышенный.

Уточняется, что за прошедшую неделю зафиксировано 13 ощутимых афтершоков июльского землетрясения, девять из которых ощущались в краевом центре.