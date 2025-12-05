Директора красноярского ЦТЛ подозревают в мошенничестве на 2 млрд рублей

Андрея Августиновича арестовали

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Директор краевого госпредприятия "Центр транспортной логистики" Андрей Августинович, арестованный судом в Красноярске, подозревается в мошенничестве с ущербом региональному бюджету в 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов края.

"По версии следствия, Августинович А. М. и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц, таким образом, Августинович А. М. с группой лиц умышленно совершили действия, в результате которых причинили ущерб Красноярскому краю в размере не менее 2 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

О каком имуществе идет речь, пресс-служба суда не уточняет. Сам Августинович арестован Центральным районным судом Красноярска до 27 января 2026 года. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ЦТЛ владеет долей акций в АО "Краспригород" (занимается пригородными железнодорожными перевозками), а также был управляющей компанией АО "Эра групп", собственника ООО "Аэропорт Емельяново" (Международный аэропорт Красноярск). В 2022 году сообщалось, что центр был собственником 49% акций "Эра групп", осенью 2022 года 15% акций были проданы на аукционе за 476,2 млн рублей. Учредителями ЦТЛ являются Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, региональные министерство транспорта и министерство строительства и ЖКХ, а также правительство Красноярского края. В краевом минтрансе заявили ТАСС, что не владеют информацией об аресте.

Директор предприятия Августинович в период с 2016 по 2018 год был фигурантом четырех уголовных дел по статье 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями.