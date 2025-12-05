Жительницу Омска осудили за одобрение атаки беспилотников на РФ

Женщину приговорили к трем годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам колонии общего режима местную жительницу, которая в соцсетях одобрила атаку беспилотников на один из регионов России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях. В доход государства конфискован мобильный телефон, использованный для написания комментария", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в оправдании терроризма. Суд установил, что в апреле 2024 года она разместила под видеозаписью атаки беспилотных летательных аппаратов на один из регионов России одобрительный комментарий. Свою вину осужденная признала полностью. Дело завели по материалам УФСБ России по Омской области.