Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у военных, убывших на СВО

Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ России

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ России", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, предварительно, с июля по октябрь 2025 года злоумышленники искали информацию о гражданах, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России. Сообщники под различными предлогами убеждали этих людей передать банковские карты либо оформить доступ к счету путем оформления доверенности. Деньги, заработанные потерпевшими, они присваивали.

"Причиненный ущерб составил более 5,2 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых", - добавила представитель ведомства.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Соучастники и другие эпизоды устанавливаются.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе новосибирского управления ФСБ России, при проведении обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято свыше 4,5 млн рублей и более половины килограмма золотых изделий. Кроме того, один военнослужащий подозревается в получении взяток в сумме до 200 тыс. рублей за оказание содействия в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии и подписании гражданами контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. В отношении него также начато уголовное расследование.