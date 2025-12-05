Сибирячка повредила мемориальный комплекс с фото участников СВО

Против жительницы Иркутской области завели уголовное дело

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Жительница Иркутской области повредила мемориальный комплекс, посвященный защитникам Отечества, где были фото участников СВО. Женщина сломала часть стенда и забрала его с собой, заведено уголовное дело, сообщили ТАСС в СУ СК России по Иркутской области.

"В Шелехове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). <…> Личность женщины удалось установить при содействии сотрудников полиции. Следователями СК подозреваемая была допрошена", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в поселке Чистые Ключи Шелеховского района местная жительница повредила часть мемориального комплекса, посвященного защитникам Отчества, с размещенными фотографиями участников СВО. "Следственным органом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в СК.