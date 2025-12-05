В Новосибирске восемь подростков обвинили в поджоге сотовой вышки

Заведено уголовное дело о диверсии

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. В поджоге сотовой вышки в Первомайском районе Новосибирска обвиняются восемь подростков. Возбуждено уголовное дело о диверсии, все несовершеннолетние фигуранты арестованы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, восемь подростков 2007-2009 годов рождения, действуя в составе группы по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации подожгли базовую станцию сотовой связи, после чего скрылись на такси с места происшествия.

"Постановлениями суда всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 февраля 2026 года", - сообщили в ведомстве.

Шестерым из них также вменяется покушение на диверсию - очередное преступление пресекли сотрудники новосибирского УФСБ России и УТ МВД РФ по СФО.