По делу об убийстве журналиста Бентли в ДНР завершили судебный процесс

Суд ушел в совещательную комнату для вынесения приговора

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли в Донецке в 2024 году завершен, суд ушел в совещательную комнату для вынесения приговора, сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Андрей Завьялов.

В пятницу в Донецком гарнизонном военном суде прошло слушание по делу. Суд проходит в закрытом режиме.

"Суд ушел в совещательную комнату", - сказал Завьялов.

Судебный процесс начался 5 декабря 2024 года, рассмотрение дела по существу - 20 декабря. В октябре того же года ГВСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова, обвиняемых в причастности к гибели журналиста Рассела Бентли и укрывательстве особо тяжкого преступления. По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие применили к Бентли пытки и физическое насилие, после которых он погиб. В тот же день они подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом журналиста. На следующий день они переместили останки тела, чтобы скрыть преступление.

По данным СК, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место (ч. 5 ст. 286 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ, ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения, взяв позывной Техас. Он принимал участие в ключевых сражениях в ходе конфликта.