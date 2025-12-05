Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения с артисткой

Певица предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения с ней в споре за квартиру, так как ее не устроили условия. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Моя доверительница на условия Долиной не согласна. Она предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции", - сказала Свириденко, отметив, что предложение о мировом соглашении было сделано уже после того, как Лурье обратилась в Верховный суд РФ.

Согласно материалам дела, всего Лурье отдала артистке 112 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря.