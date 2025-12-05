Экс-председателю Ростовского областного суда запросили 20 лет колонии

Также прокурор потребовал назначить Елене Золотаревой штраф в размере 170 млн рублей

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Прокурор потребовал приговорить экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву к 20 годам колонии и крупному штрафу по делу о получении взяток.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Первомайского районного суда Краснодара.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Золотаревой наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 170 млн рублей", - заявил прокурор.

Также гособвинение ходатайствовало перед судом о конфискации 18,4 млн, полученных Золотаревой в виде взяток.

Экс-заместителю Золотаревой Татьяне Юровой прокурор просит назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в 120 млн рублей; бывшему председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко - 7 лет лишения свободы и 4 млн рублей штрафа; бывшему начальнику управления судебного департамента Ростовской области Андрею Рощевскому - 10 лет лишения свободы и 50 млн рублей штрафа.

Обвиняемые свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали. В судебном заседании объявлен перерыв до 12 декабря.

Подробности коррупционного дела

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области слушается в Первомайском районном суде Краснодара. В деле пять фигурантов: экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее бывшая заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и бизнесмен Альберт Романов.

В конце мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взяток. Аналогичные обвинения, а также обвинение по эпизоду в посредничестве по взяточничестве предъявлены ее бывшей заместительнице Юровой.

По версии обвинения, Бондаренко также является посредником в передаче взяток Золотаревой и Юровой. В посредничестве во взяточничестве обвиняются Рощевский и бизнесмен Романов. Последний уже в процессе рассмотрения дела судом заключил контракт с Минобороны для направления в зону проведения специальной военной операции.