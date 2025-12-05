ГП настаивает, что Иванов использовал служебные полномочия во вред государству

Его действия носили антиконституционный порядок

Тимур Иванов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов использовал свои служебные полномочия во вред обществу и государству, а его действия носили антиконституционный характер. Об этом заявила представитель Генпрокуратуры РФ в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы в рамках рассмотрения иска надзорного ведомства, сообщает корреспондент ТАСС.

"Тимур Иванов действовал во вред обществу и государству, а также нарушил Конституцию РФ, совершил злоупотребление своих полномочий, [его действия] носят коррупционную направленность <…>. Заявленные исковые требования поддерживаю в полном объеме и настаиваю к немедленному исполнению в случае принятия соответствующего решения", - сказала представитель надзорного ведомства.

По ее словам, в действиях Иванова Генпрокуратура усматривает "конфликт интересов во вред службе".