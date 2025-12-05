В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ

Раненого доставили в больницу

БРЯНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате атаки дронов-камикадзе в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавшему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что при атаке также повреждена кровля административного здания. На месте работают оперативные и экстренные службы.