Следствие по делу экс-замгубернатора Челябинской области завершено

Александра Уфимцева обвиняют в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу, которое было возбуждено по материалам ФСБ в отношении бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Уфимцева по факту мошеннических действий, завершено. Дело направлено на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, чиновник с 2009 по 2010 год совместно с тремя соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел право пользования лесным участком. При этом злоумышленники действовали путем обмана и злоупотребления доверием, а участок расположен в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды.

Следствие считает, что фигуранты подыскали подведомственное Управлению культуры администрации Челябинска муниципальное учреждение. Обманным путем организовали заключение договора постоянного (бессрочного) пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. После этого организовали строительство на участке девять загородных капитальных домов (коттеджей), которые оформили на физических лиц.

По информации СК, в результате преступных действий Главному управлению лесами Челябинской области причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 2 млн рублей. В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными. Благодаря принятым следователем СК России мерам земельный участок возвращен в собственность государства.

В СК добавили, что Уфимцев скрывался от органов предварительного следствия за границей, но в августе текущего года при попытке пересечь границу был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на жилое помещение, принадлежащее фигуранту, стоимостью свыше 3,3 млн рублей.