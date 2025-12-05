Суд попросил арестовать главу рехаба "Антонов PRO"

Максим Антонов обвиняется в незаконном лишении свободы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд в Московской области арестовать генерального директора реабилитационного центра "Антонов Pro" Максима Антонова по обвинению в незаконном лишении свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Видновский городской суд Московской области поступили материалы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении волонтеров рехаба и генерального директора центра блогера Максима Антонова", - сказали в пресс-службе.

Антонову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. "а", "в", "г", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Сам он вину не признает. По делу задержаны также финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, они признали вину и дали показания на Антонова.

Антонову также предъявили обвинение в похищении человека из его квартиры.

"Кроме того Антонов М. Л. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, а именно в похищении человека группой лиц по предварительному сговору", - сказали в пресс-службе.

Реабилитационный центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО "Серца". Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом.

Накануне в Подмосковье были задержаны восемь сотрудников двух реабилитационных центров. Речь идет о центре "Серца" в деревне Малое Видное, где сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие. В качестве подозреваемых задержаны четверо сотрудников центра, в том числе генеральный и финансовый директоры. Аналогичная незаконная деятельность выявлена в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск, там тоже задержаны четверо сотрудников центра. По данному факту возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы. В эти центры люди прибывали на лечение из разных регионов, стоимость нахождения в них составляла от 50 до 80 тыс. рублей ежемесячно.