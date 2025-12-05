В Рязани задержали предполагаемых пособников украинских телефонных мошенников

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ ликвидировали в Рязани четыре узла связи, которые действовали в интересах телефонных мошенников с Украины. Задержаны местный житель и его жена, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Вскрыта и пресечена деятельность преступной группы, организовавшей функционирование сетевой инфраструктуры, используемой украинскими кол-центрами для дистанционного мошенничества в отношении граждан РФ. По подозрению в обслуживании четырех узлов связи задержаны 40-летний житель города Рязани и его 45-летняя жена", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранее судимый за разбой мужчина в поисках легкого заработка вступил через мессенджер в контакт с неизвестными и откликнулся на предложение осуществлять техническую поддержку сразу нескольких абонентских терминалов пропуска трафика - sim-боксов. В качестве помощницы мужчина привлек свою жену. "С мая 2025 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, арендовали в одном из районов Рязани четыре квартиры, где разместили и настроили необходимое специальное оборудование и занимались техподдержкой терминалов, способных одновременно обеспечивать работу большого количества sim-карт", - пояснили в ведомстве.

Эти технические устройства фактически позволяли присваивать региональный номер звонкам из-за рубежа, поступающим в адрес жертв телефонных мошенников. В ходе обысков на конспиративных квартирах оперативники обнаружили и изъяли четыре комплекта оборудования - терминалы, рассчитанные на 128 - 256 sim-карт, около 1 тыс. sim-карт, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, злоумышленникам предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций организованной группой. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.