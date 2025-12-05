Жителя Мариуполя осудили на 12 лет за попытку убийства жены и ее родственников

Мужчина пытался застрелить потерпевших

МАРИУПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима по делу о попытке убийства жены и ее родственников из пистолета, который он нашел на месте боевых действий, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

"Осенью 2023 года Борисов нашел и незаконно присвоил пистолет Макарова с боеприпасами на территории бывших боевых действий в Мариуполе. В августе 2024 года на почве личных конфликтов с супругой и ее родственниками он открыл огонь из пистолета в сторону трех человек, пытаясь их убить. <...> Суд назначил Борисову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, ни одна пуля не попала в потенциальных жертв, при этом подсудимый также повредил автомобиль одной из потерпевших. "В январе 2025 года, находясь в следственном изоляторе, Борисов угрожал потерпевшим, вынуждая их давать ложные показания", - добавили в пресс-службе.

Дело рассматривали по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов), ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное общеопасным способом) и ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством и причинением вреда здоровью).