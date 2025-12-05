В Москве завели уголовное дело из-за осквернения памятника ветеранам МЧС

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения мужчиной памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в общении.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о том, что мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС, который расположен в Москве на Кременчугской улице. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.