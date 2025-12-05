Экс-чиновнику мэрии Калининграда смягчили меру пресечения

Романа Бартоша обвиняют в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда изменил бывшему заместителю председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Роману Бартошу меру пресечения с заключения под стражу, под которой он находился, на домашний арест, сообщила пресс-служба областного суда.

"Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого в мошенничестве при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области Бартоша ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд, изучив поступившие материалы, принимая во внимание отсутствие сведений об оказании на участников уголовного судопроизводства давления со стороны обвиняемого и данные о его личности, пришел к выводу, что изменились основания, учитываемые судом при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, необходимые на первоначальном этапе расследования, и в ходе дальнейшего производства по уголовному делу достаточно меры пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства.

Чиновника задержали во время обысков в здании администрации Калининграда 16 октября. По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию Управления капитального строительства (УКС) коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта. Единственным участником во время конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым УКС и заключило контракт. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере - 8,2 млн рублей. В результате управлению причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей (разница между реальной и завышенной ценой).

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.