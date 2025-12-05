На экс-главу комитета по культуре Челябинска завели дело

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями возбудили в Челябинске на бывшего председателя городского комитета по культуре по материалам УФСБ России по региону. Расследование проводит сотрудник следственного управления СК России по области, сообщили в пресс-службе следственного управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, которые сопровождают расследование по уголовному делу. По данным следствия, с 18 января 2023 года по 3 июня 2024-го подозреваемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей, финансирование осуществлялось за счет субсидии в 400 млн рублей, выделенной на развитие и благоустройство учреждения. Согласно договору поставки, в учреждение переданы в собственность 68 объектов движимого имущества, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. Подозреваемая знала, что ранее на площадке "Гулливер" парка планировались работы по демонтажу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и указанных аттракционов, также она знала, что часть приобретаемого имущества реализуется по завышенной стоимости, является для учреждения неликвидным и со значительным износом конструкций.

В результате администрации города причинен материальный ущерб на сумму более чем 86 млн рублей. Проводятся обысковые мероприятия по месту жительства подозреваемой, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Ранее уголовное дело по этой же статье возбудили в отношении директора Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области сообщили ТАСС, что в уголовном деле фигурирует коммерческая фирма "Отдых". Кроме того, там подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.