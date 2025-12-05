Главу реабилитационного центра "Антонов Pro" Максима Антонова арестовали

Он обвиняется в незаконном лишении свободы

Редакция сайта ТАСС

Глава реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов © Пресс-служба Московского областного суда

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Видновский суд Московской области арестовал генерального директора реабилитационного центра "Антонов Pro" Максима Антонова по обвинению в незаконном лишении свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Антонову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. "а", "в", "г", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Сам он вину не признает. По делу задержаны также финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, они признали вину и дали показания на Антонова.

Реабилитационный центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО "Серца". Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом. Рехаб рекламировали многие знаменитости.

Антонов и другие сотрудники реабилитационного центра были задержаны после заявления в полицию нескольких постояльцев центра. По словам пациентов, сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие.