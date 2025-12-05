В Ульяновской области трех жителей подозревают в пропаганде нетрадиционных отношений

Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

Редакция сайта ТАСС

© УМВД России по Ульяновской области/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли деятельность трех жителей Ульяновской области, которые подозреваются в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии региона пресекли деятельность организатора и других участников запрещенного на территории Российской Федерации экстремистского движения, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с января 2024 года по декабрь 2025 года трое жителей региона в возрасте от 30 до 35 лет организовывали и проводили в развлекательном учреждении в Ленинском районе Ульяновска, владельцем которой является один из участников движения, различные мероприятия. В ходе закрытых вечеринок распространялась информация о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. Информацию о проведении мероприятий, а также фото и видеоотчеты своих выступлений участники запрещенного движения размещали в интернете.

Органы следствия возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). В отношении всех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.