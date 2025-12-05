В Орловской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали укрыться в помещениях без окон

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Орловской области. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что режим ракетной опасности снят на территории Орловской области.

В новость внесены изменения (23:47 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.