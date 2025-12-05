В Нидерландах освободили захваченных в заложники сотрудников тюрьмы

Организатора захвата задержали

ГААГА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники тюрьмы города Вюгт (провинция Северный Брабант), которых в пятницу взял в заложники заключенный, освобождены. Все работники учреждения находятся в безопасности, сообщила в беседе с ТАСС пресс-секретарь Службы исполнения наказаний королевства Роксана Бейсман.

"Операция по освобождению заложников в тюрьме в Вюгте завершилась. Все сотрудники учреждения находятся в безопасности, им оказана помощь. По факту инцидента будет проведено расследование", - сказала она. По данным собеседника агентства, заложников в психиатрическом отделении тюремной больницы удерживал один из заключенных, который находится "под контролем правоохранителей".

Ранее региональный вещатель Omroep Brabant сообщил, что в тюрьме, расположенной в Вюгте, произошел захват заложников. Полиция оперативно прибыла на место, на территории тюрьмы действовали подразделения спецназа. Операция по освобождению заложников продлилась около двух часов.