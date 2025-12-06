В Казахстане после атаки на КТК считают приоритетом сохранение нефтедобычи

В Минэнерго республики также заявили о необходимости минимизации экономических рисков

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Главная задача для Казахстана после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заключается в сохранении объемов добычи нефти на месторождениях, с которых осуществлялся экспорт по данной магистрали. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго республики.

"Главная задача ведомства на данном этапе - сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков", - заявили в ведомстве.

Атака на КТК

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который является частью инфраструктуры международной энергобезопасности. Также в ведомстве сообщали, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

В МИД Казахстана 30 ноября выразили протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК, назвав это актом агрессии против гражданского объекта и подчеркнув, что рассматривают случившееся как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. В МИД Украины после этого заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Казахстана относительно инфраструктуры КТК.

Альтернативным маршрутом поставки нефти для Казахстана может быть трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, однако для загрузки в него сырья требуется перевалка на танкере через Каспий. В прошлом году транзит по этому трубопроводу составил 1,5 млн тонн нефти, в Астане сообщали о намерении нарастить поставки.

Объемы поставок по КТК в 2024 году составили 63 млн тонн, более 70% из которых пришлось на зарубежных отправителей, которые добывают нефть в Казахстане.