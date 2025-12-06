Минэнерго Казахстана: атака на КТК не привела к остановке экспорта нефти

Отгрузка производится через действующую инфраструктуру, сообщили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Атака украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не привела к остановке экспорта по этому нефтепроводу из Казахстана, отгрузки продолжаются по действующим мощностям. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго республики.

"Инцидент на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением необходимых мер безопасности", - заявили в ведомстве.

"Внешнеполитическая оценка инцидента находится в исключительной компетенции министерства иностранных дел. Работа министерства энергетики сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны. Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики", - сообщили в Минэнерго.