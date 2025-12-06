Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани

Возгорание после падения фрагментов дронов оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Павел Малков

РЯЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько БПЛА сбиты в небе над Рязанской областью. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани, пострадавших и серьезных повреждений нет. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал он.