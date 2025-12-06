В Забайкалье возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

Причины произошедшего выясняют

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело завели после аварии с пятью погибшими, в числе которых дети, в Забайкалье. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

"Следователем ОМВД России по Читинскому району дорожно-транспортное происшествие квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении полиции.

Назначены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Авария произошла в 17:15 (11:15 мск) 5 декабря на 1 065-м километре федеральной дороги Р-258 "Байкал" (Иркутск - Улан-Удэ - Чита) недалеко от села Домно-Ключи Читинского района. Водитель автомобиля "Истана" 1982 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с микрогрузовиком. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, среди них трое детей. Еще двое пассажиров получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.