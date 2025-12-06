В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет об Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме того, предупреждение об опасности с воздуха продолжает действовать Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.