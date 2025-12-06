ТАСС: экс-судья Момотов решил не обжаловать изъятие у него 9 млрд рублей

Согласно действующему законодательству, срок подачи жалобы истек 5 декабря

Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов принял решение не обжаловать решение изъять у него и его компаньона Андрея Марченко 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Момотов решил не подавать апелляцию на решение об изъятии его имущества и средств обращения их в доход государства", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Момотова заявил, что "до настоящего момента Момотов и его представители не направляли жалобу в суд, и она туда не поступала". От других комментариев он отказался. При этом, согласно действующему законодательству, срок подачи жалобы истек 5 декабря.

Ранее сообщалось, что со своей стороны Марченко подал апелляционную жалобу. Решение по изъятию активов Момотова и его компаньона считается вступившим в силу сразу после его оглашения.

Генпрокуратура потребовала изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе более 100 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко. Суд данный иск удовлетворил. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.