Жители шести областей Украины остались без света после ночных взрывов

Всего повреждены энергообъекты в восьми регионах страны, сообщило украинское министерство энергетики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Потребители в шести областях Украины остались без электричества в результате ночных взрывов, всего повреждены энергообъекты в восьми регионах страны. Об этом сообщило министерство энергетики Украины.

В Telegram-канале Минэнерго отмечается, что повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минэнерго добавило, что 6 декабря во всех регионах Украины вводятся графики отключения света. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" также отметили, что отключения будут действовать в течение суток.

В ночь на 6 декабря в большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Поступали сообщения о взрывах в Чернигове, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Луцке, а также в районах Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.