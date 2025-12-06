В Полтавской области произошли взрывы

В нескольких областях Украины звучат сирены воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Ранее о взрыве в городе Кременчуге Полтавской области сообщило издание "Телеграф".

В Полтавской, а также Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях звучат сирены воздушной тревоги.