В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадал мужчина

Повреждены ЛЭП и газопровод

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Человек ранен из-за атаки ВСУ на Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов. Повреждены линия электропередачи и газопровод.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

"Идет атака БПЛА на Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее восьми взрывов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также поврежден газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывается помощь", - написал он.

Балицкий отметил, что опасность повторных ударов сохраняется. Он обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.