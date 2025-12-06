В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадал мужчина
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Человек ранен из-за атаки ВСУ на Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ в Запорожской области, зафиксировано не менее восьми взрывов. Повреждены линия электропередачи и газопровод.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
"Идет атака БПЛА на Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее восьми взрывов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также поврежден газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывается помощь", - написал он.
Балицкий отметил, что опасность повторных ударов сохраняется. Он обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.