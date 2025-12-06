В Петербурге арестовали организатора налоговой схемы на 13,5 млн рублей

Михаил Иванов создал и контролировал сеть юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Организатор крупной мошеннической схемы по уклонению от уплаты налогов Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга заключен под стражу. Сумма дохода от этой незаконной деятельности составляет не менее 13,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Иванова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, подозреваемый, действуя в составе организованной группы, с конца 2024 года создал и контролировал сеть юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц. Основной деятельностью этих структур являлось изготовление и сбыт контрагентам подложных счетов-фактур на фиктивные услуги для незаконного получения налоговых вычетов по НДС.

"Посредством управления этими фирмами из единого центра группа подавала в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Изготовленные счета-фактуры сбывались контрагентам за вознаграждение в размере от 1% до 4,5% от указанных в них сумм", - отметили в суде.

По данным следствия, доход преступной группы от этой деятельности за период с четвертого квартала 2024 года по третий квартал 2025 года составил не менее 13,5 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Иванов был задержан 5 декабря 2025 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 1 февраля 2026 года включительно.