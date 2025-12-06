Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении бойцом ММА памятника в Москве

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст. 243.4 УК РФ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении бойцом ММА памятника ветеранам МЧС в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

По информации едомства, в соцсетях сообщается, что боец ММА осквернил памятник ветеранам МЧС в Москве.

Глава Следственного комитета России дал указание представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с осквернением памятника. Предоставление доклада по исполнению поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Следственными органами главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по факту уничтожения, повреждения или осквернения воинских захоронений. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным п. б ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

Ранее в столичном ГУ МВД России сообщили, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств произошедшего.