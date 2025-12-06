В Брянской области при ударе FPV-дрона ВСУ пострадал водитель
Редакция сайта ТАСС
14:11
БРЯНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Мужчина, управлявший грузовым автомобилем, получил ранения в результате целенаправленного удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по поселку Мирское Погарского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Мирские Погарского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, ранен водитель грузового автомобиля. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.
Богомаз добавил, что автомобиль получил механические повреждения, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.