Обвиняемых в убийстве мужчины в центре Москвы арестовали

В судебном заседании они не возражали против избрания им меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обвиняемые в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины в центре Москвы заключены под стражу, сообщила столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы. В судебном заседании обвиняемые не возражали против избрания им данной меры пресечения", - говорится в сообщении.

Один из обвиняемых дал показания о том, что его соучастник, который является сыном убитого мужчины, хотел таким образом получить квартиру в наследство, продать ее и передать давшему показания часть денег за участие в убийстве.

Как сообщалось ранее, ранним утром 5 декабря двое злоумышленников ворвались в квартиру жилого дома на Бутырском Валу в Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также ранили ножом его сожительницу, после чего скрыли следы преступления и покинули место происшествия. От полученных ранений мужчина умер, женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.