Habertürk: в Турции спасли россиян из унесенных в море автофургонов

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Два автофургона с российскими туристами оказались в море в турецкой Анталье после сильного ливня, спасательные службы эвакуировали людей. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его информации, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и Кемерской поисково-спасательной ассоциации спали россиян, находившихся внутри затопленных фургонов в районе Кемер Антальи. Туристов доставали с помощью экскаватора.

По предварительным данным, пострадавших нет