Боец ММА признал вину в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве

Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Боец ММА, задержанный по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве, признал в полном объеме свою вину и раскаялся в содеянном, сообщили в Telegram-канале столичного ГСУ СК РФ.

"Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в столичном ГУ МВД России сообщали о задержании мужчины, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что подозреваемым оказался боец ММА Заур Исмаилов. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.