Над регионами РФ уничтожили восемь украинских БПЛА

Три беспилотника сбили над территориями Курской и Белгородской областей и два - над Брянской областью

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"6 декабря текущего года период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА - над территориями Курской и Белгородской областей и два БПЛА - над территорией Брянской области", - сказали там.