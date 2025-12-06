В Мексике при взрыве у здания полиции погиб человек

Еще 10 пострадали, сообщило министерство общественной безопасности штата Мичоакан

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 10 получили ранения в результате взрыва самодельного устройства у здания полиции в муниципалитете Кауаяна штата Мичоакан. Об этом сообщило министерство общественной безопасности штата.

"В результате нападения на полицию сообщества Кауаяны произошел взрыв устройства, который, по предварительным данным, привел к гибели одного человека, десять человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в X.

Как уточнило издание La Razon, взрыв произошел непосредственно у входа в полицейскую комендатуру, где был припаркован заминированный автомобиль. В результате детонации произошел пожар, повреждены соседние здания и автомобили.

Район происшествия оцеплен, на месте работают саперы и следственные подразделения. Региональные власти продолжают проверку обстоятельств произошедшего.