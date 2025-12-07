В некоторых муниципалитетах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

Губернатор Игорь Артамонов также объявил режим воздушной опасности на всей территории региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Ельце, Липецке и нескольких муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, г. Липецк, Липецкого МО, Долгоруковского МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО", - написал он.

Артамонов также объявил режим воздушной опасности на всей территории Липецкой области.