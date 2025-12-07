ТАСС: силовики не справляются с преступностью в подконтрольном Киеву Запорожье

Происходит увеличение случаев тяжких преступлений, включая убийства, грабежи и изнасилования, сообщили в пророссийском подполье

Редакция сайта ТАСС

© Doroznik/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Украинские силовые структуры не в состоянии обеспечивать гражданам подконтрольного Киеву Запорожья безопасность, из-за чего в городе фиксируется рост преступности. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В Запорожье отмечается рост числа криминальных происшествий. По нашей информации, происходит увеличение случаев тяжких преступлений, включая убийства, грабежи и изнасилования. При этом действия правоохранительных органов не обеспечивают достаточного контроля над ситуацией. Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Хортицком, Заводском и Александровском районах, где сосредоточено значительное количество точек продажи дешевого алкоголя", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в подполье сообщали ТАСС, что члены Запорожской областной государственной администрации проявляют безразличие к проблемам в регионе.