ТАСС: силовики не справляются с преступностью в подконтрольном Киеву Запорожье
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Украинские силовые структуры не в состоянии обеспечивать гражданам подконтрольного Киеву Запорожья безопасность, из-за чего в городе фиксируется рост преступности. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
"В Запорожье отмечается рост числа криминальных происшествий. По нашей информации, происходит увеличение случаев тяжких преступлений, включая убийства, грабежи и изнасилования. При этом действия правоохранительных органов не обеспечивают достаточного контроля над ситуацией. Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Хортицком, Заводском и Александровском районах, где сосредоточено значительное количество точек продажи дешевого алкоголя", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в подполье сообщали ТАСС, что члены Запорожской областной государственной администрации проявляют безразличие к проблемам в регионе.