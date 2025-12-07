В Петербурге машина пробила ограждение и вылетела в воду

Погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. В результате происшествия один мужчина пострадал и один мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло рано утром 7 декабря в Василеостровском районе, на 21-й линии.