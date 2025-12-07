В Петербурге из-за пожара в квартире пострадали два человека

Эвакуировали 25 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга два человека пострадали в результате пожара в квартире, 25 человек эвакуированы из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В результате пожара пострадали двое: мужчина и женщина, [они] госпитализированы. Из опасной зоны эвакуированы 25 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что утром 7 декабря произошел пожар в Петродворцовом районе на улице Шахматова, дом 16. В двухкомнатной квартире площадью 60 кв. м происходило горение обстановки на площади 24 кв. м. Пожар ликвидирован.