В Красноярском крае при столкновении трех автомобилей погибли два человека

Еще четыре пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Рыбинском районе Красноярского края. Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в ДТП погибли два человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.

"В результате ДТП водитель и три пассажира "Субару", среди которых был 11 летний ребенок, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и 33 летний пассажир "Тойоты" скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 6 декабря на автотрассе Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, 48-летний водитель легковой Toyota при совершении обгона столкнулся с грузовиком Sitrak с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. После этого Toyota врезалась в Subaru на встречной полосе.