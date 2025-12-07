В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб

Пострадали пять человек

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Пьяный водитель на легковом автомобиле врезался в столб в городе Свирске Иркутской области. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в ДТП пострадали пять человек, включая подростка.

"В результате происшествия с различными травмами в больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе 16-летний. Проведенная процедура освидетельствования показала, что 22-летний водитель находился за рулем в алкогольном опьянении. Кроме того, менее месяца назад в отношении мужчины уже были составлены материалы за нетрезвое вождение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло ночью 7 декабря. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, водитель Toyota Carina не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору, после чего машина опрокинулась.