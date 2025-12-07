В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ ввели режим повышенной готовности

Специалисты работают над устранением дефектов

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Мэрия Ангарского округа Иркутской области ввела режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9, которая привела к снижению температуры теплоносителя в десятиградусные морозы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр округа Сергей Петров.

"Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 стала причиной понижения температуры подаваемого тепла в жилые дома и социальные объекты. В Ангарском округе введен режим повышенной готовности", - написал Петров.

Он отметил, что снижение параметров подаваемого тепла связано с выходом из строя котла на ТЭЦ. "Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим, температура в подающей линии частично поднимется", - рассказал мэр, отметив, что ТЭЦ-10 работает в штатном режиме.

В настоящий момент в Ангарске минус 13 градусов, к ночи ожидается похолодание до минус 16. 9 декабря температура в городе может снизиться до минус 26-30 градусов.