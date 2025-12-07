ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Полтавской области горят объекты промышленной инфраструктуры

В тушении задействовали 190 спасателей
09:25

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры возникли в Полтавской области Украины. Об этом сообщила госслужба страны по ЧС.

"Произошли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Отдельные очаги возгорания уже удалось локализовать и ликвидировать", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В тушении задействовано 190 спасателей и 50 единиц техники. 

