В Полтавской области горят объекты промышленной инфраструктуры

В тушении задействовали 190 спасателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры возникли в Полтавской области Украины. Об этом сообщила госслужба страны по ЧС.

"Произошли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Отдельные очаги возгорания уже удалось локализовать и ликвидировать", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В тушении задействовано 190 спасателей и 50 единиц техники.