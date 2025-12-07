В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Там действует режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Харьковская, Полтавская и Сумская области.